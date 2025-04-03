Miniklerden Başkan Özdoğan\'a anlamlı ziyaret

Özel bir kolejin öğrencileri, Hacılar Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Bilal Özdoğan'a sordukları soruların cevaplarını alan ve belediye birimlerini gezen minik öğrenciler, Başkan Özdoğan'a kendi elleriyle hazırladıkları hediyeyi takdim etti.

Kolejin Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök ve sınıf öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, Başkan Özdoğan tarafından özel ihtimam ile karşılandı. İlk olarak Hacılar Belediyesi'ndeki birimleri gezen öğrenciler, ardından Başkanlık Makamı'na geçerek Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'la sohbet etti. Başkan Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek miniklerin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Öğrencilere bir belediye başkanının görevleri hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, "Belediye başkanı, yaşadığı ilçede insanların daha huzurlu ve mutlu olması için çalışır. Temizlikten spora, okul yapımından sosyal faaliyetlere, cenazeye gitmekten düğünlere katılmaya kadar her alanda belediye çalışır. Aklınıza gelen her işte, vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için belediyeler vardır. Biz de Hacılar'da bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin bir diğer durağı Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi oldu. Burada Hacılar ilçesini tanıtan filmleri izleyen öğrenciler, Başkan Özdoğan'a belediyecilikle ilgili sorular yöneltti. Kolejin Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök ise Başkan Özdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Başkanımız, yoğun temposuna rağmen öğrencilerimize zaman ayırdı. Bu değerli ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Özdoğan, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ