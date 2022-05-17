Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika
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Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

17.05.2022 19:12
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Malkara 75. Yıl İlkokulu ve Merkez Ortaokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Malkara 75. Yıl İlkokulu ve Merkez Ortaokulu öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yaptı.

Çevre Dostu 1000 Okul projesi ödülüne dahil edilen 75. Yıl İlkokulu ve Merkez Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri çerçevesinde örnek bir çalışma yürüttü. Çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yaptılar. Birbirinden ilginç fikirlerin ortaya çıktığı defilede kıyafetler beğenilerek renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe gelen davetliler ise bu tür etkinliklerin tüm okullarda da olması gerektiğini belirttiler. Etkinlik, pilav günü ve gün boyu çeşitli aktivitelerle devam etmesinin ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinliğe, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, siyasi parti başkanları ve davetliler katıldı. - TEKİRDAĞ

Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi
Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

geri dönüşüm, Tekirdağ, Hisarcık, Malkara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika


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