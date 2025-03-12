Miniklerin Ramazan Heyecanı

Samsun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna giden minik öğrenciler oruç tutmanın heyecanını yaşadı. Minikler hem tekne orucunu açtı hem de kurulan Ramazan sokağında doyasıya eğlendi.

İlkadım Hacı Fatma Kahraman 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda minik öğrencilere "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve İlçe Müftüsü Ömer Yay'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ilk oruçlarını tuttu. Öğle vaktinin girmesiyle oruçlarını açan miniklerin mutlulukları yüzlerinde okundu. Ardından Hacivat- Karagöz Etkinliği ve çeşitli stantlarla eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Çocukların Ramazan sevincini ve geleneğini yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Osmanlı şerbeti, Osmanlı macun, pamuk şeker gibi ikramlar da etkinlik alanında yer aldı.

"Tekne orucu dediğimiz sembolik bir etkinlik"

Miniklerle etkinlikte bir araya gelen İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Ramazan sevincini hayatının başlangıcındaki evlatlarımızla birlikte paylaşıyoruz. 'Tekne orucu' dediğimiz sembolik bir etkinlikle onlara oruç tutmanın ne demek olduğunu, iftar, sahur gibi kavramların anlamlarını ve Ramazan ayının sevincini anlatmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde bu ayın fazilet ve bereketini en güzel şekilde onlarla birlikte yaşıyoruz" dedi. - SAMSUN