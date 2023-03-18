Savunma Sanayii Başkanı Demir: MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET'in de piste çıktığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" ifadelerine yer verdi.