MSKÜ'de Öğrenci-Sektör Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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MSKÜ'de Öğrenci-Sektör Buluşması Gerçekleşti

MSKÜ\'de Öğrenci-Sektör Buluşması Gerçekleşti
28.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla 'Öğrenci-Sektör Buluşması' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, kamu ve özel sektör temsilcileriyle tanışarak bilgi paylaşımına katıldı, etkinlik eğlenceli bir DJ partisiyle sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Öğrenci-Sektör Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, özel sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, örgün öğretim gören öğrenciler ile üniversite mezunlarıyla tanışma ve bilgi paylaşımı fırsatı buldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, istihdam imkanlarının artırılması ve mezunlarla kurumlar arasında kalıcı bağların kurulması amacıyla geleneksel hale getirilecek.

"Kurumlar stant açtı, öğrenciler bilgilendi"

Etkinlikte Muğla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra çeşitli özel sektör firmaları ve sivil toplum kuruluşları stant açtı. Kurumlar, öğrencilerle araç-gereç, faaliyet alanları ve istihdam imkanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

"Komando timleri ve dedektör köpekler ilgi odağı oldu"

Etkinlikte komando timleri, kullandıkları silah ve teçhizatlarla öğrencilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca hassas burunlu dedektör köpekler ve jandarma araçları da katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle incelendi. Sağlık ekipleri ve 112 personelleri ise öğrencilere ilk yardım teknikleri hakkında uygulamalı bilgi vererek farkındalık sağladı.

"Rektör katıldı, öğrenciler DJ partisiyle eğlendi

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe etkinlik alanını gezerek kurum stantlarından bilgi aldı. Gün boyu samimi bir atmosferde geçen etkinlik, öğrencilerin hem mesleki bilgi edinmesine hem de sosyal bağlantılar kurmasına imkan sağladı.

Etkinliğin ardından MSKÜ kampüsü içerisinde bulunan Ay Işığı Meydanı'nda, öğrencilerin yoğun katılımıyla bir 90'lar DJ Partisi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, müzik ve eğlence dolu anlarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ'de Öğrenci-Sektör Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

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