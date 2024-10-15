MSKÜ'den Cinsel Tacizle Mücadele Kurulu - Son Dakika
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MSKÜ'den Cinsel Tacizle Mücadele Kurulu

MSKÜ\'den Cinsel Tacizle Mücadele Kurulu

CİTSAM, MSKÜ'de cinsel taciz ve saldırılara karşı öğrenci ve çalışanları korumak için kuruldu.

15.10.2024 14:49
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından kurulan Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırılarla Mücadele Kurulu (CİTSAM) öğrenci ve çalışanları cinsel taciz ve cinsel saldırılardan 'tek tıkla' koruyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitei tarafından, 2015'de yürürlüğe giren yönerge ile öğrenci ve çalışanları cinsel taciz ve cinsel saldırılardan korumak için 'Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırılarla Mücadele Kurulu (CİTSAM)' hayata geçirilmişti. Ülkedeki toplumsal güvenliğin sağlanması adına, şiddet ve taciz olaylarının normalleşmesini önlemek, yeterli tedbirlerin alınmasına yönelik teşviklerde bulunmak ve en gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak için kurulan CİTSAM'ın amacı cinsel taciz ve cinsel saldırılardan arındırılmış bir ortam oluşturmak, bu konuda farkındalığın artırılmasını sağlamak, bu tür olayların engellenmesini, şikayet ve iddialar söz konusu olduğunda ise etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizmasının işletilmeye başlamasını sağlamak olarak belirtiliyor.

Hukuk, tıp, psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik, felsefe, sosyoloji, sosyal hizmetler gibi beşeri alanlarda görev yapan ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yayın ya da faaliyetleri bulunan akademik personelden oluşan kurul üyeleri, Hukuk Müşavirliği önderliğinde görevlerini yürütüyor. CİTSAM için öğrenci ve çalışanların kolaylıkla üniversite kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapıp, şikayette bulunabilecekleri bir başvuru sayfası bulunuyor. MSKÜ Hukuk Müşavirliğinin ana sayfası üzerinden kurulun bu bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

Şikayet başvuruları için 'citsam.mu.edu.tr' adresinden üniversite kimlik bilgileriyle giriş yapıldığı zaman, konu ile ilgili tüm detayları kolaylıkla paylaşabilecekleri gizli bir sayfaya erişim sağlanıyor.

Mağdurun maruz kaldığı olayı kimsenin duymamasını da isteyebileceğini göz önünde bulundurarak, öncelikli olarak gizlilik sağlamak ve mağdurun her türlü güvenliğinin sağlanmasına imkan tanıyacak şekilde hareket edildiğinden dolayı özenle seçilmiş kurul üyeleri dışında hiç kimse bu başvuruları göremiyor.

Öğrenci ya da çalışanlar, herhangi bir cinsel taciz ya da cinsel saldırıya uğradığı zaman 'citsam.mu.edu.tr' adresine güvenle girerek şikayette bulunabilir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güvenlik, Eğitim, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ'den Cinsel Tacizle Mücadele Kurulu - Son Dakika

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