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MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

17.12.2021 13:44
MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) 6. Olağan Kongresine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) 6. Olağan Kongresine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresine katıldı. Serdivan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrede Başkan Yüce'nin yanı sıra MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, SİMDER Başkanı Yahya Bakır, HAK-İŞ İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, MTTB Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner, MTTB üyeleri ve davetliler yer aldı. Kongrede konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, MTTB'nin köklü bir teşkilat olduğunu belirterek burada görev alan gençlerin yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Fikir ve ideal birliği çok önemli

MTTB 6. Olağan Kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Gözlerinizdeki pırıltıya baktıkça, yüreklerinizin atışını duydukça geçmişe, gençliğime, dava arkadaşlarımızla birlikte Bulvar'da yürüyüş yaparak memleketimizi ve geleceğimizi konuştuğumuz o günlere dönüyorum. Ertesi günün gazetesini bekleyip, gece yarısı büfeye gelen gazeteyi alıp okuduğumuz, yarının gündemini mütalaa edip evlerimize döndüğümüz günleri hatırlıyorum. Tesis etmiş olduğunuz bu birliktelik çok önemli. Buradan edindiğiniz dostlar ömrünüz boyunca sizinle birlikte olacak. Ne zaman başınız sıkışsa size desteğe gelen ilk kişiler dava arkadaşlarınız olacak. Çünkü bugün burada karşımda olan kimsenin şahsi bir menfaati yok. Kutlu bir amaç için bir araya geldik. Omuz omuza mücadelenin ruhunu hiçbir şeye değişmem. Bu fikir ve ideal birliği çok önemli. Bunun kıymetini bilmek hepimizin görevi" dedi.

3 aylık süreçte MTTB teşkilatımız çok güzel çalışmalara imza atmış

MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise, "6. Olağan Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 3 aylık süreçte MTTB teşkilatımız çok güzel çalışmalara imza atmış. İnşallah MTTB olarak salgın tedbirlerine de riayet ederek çalışmalarımıza başladık. Bizim çalışmamız, üretmemiz, koşmamız gerekiyor. Ülkemiz eskimez MTTB'lilerle birlikte bugünlere ulaştı. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Asla birliğinizi kaybetmeyin. Devletinize ve milletinize sahip çıkmayı sürdürün. Yarın çok önemli görevlerde sizler olacak, ülkemize hizmet edeceksiniz. Bayrağı sizlere emanet ediyoruz. Sakarya teşkilatımız MTTB'nin gözünü aydın eden, iyi teşkilatlarımızdan birisidir. Her birimiz üzerimizde düşeni yapalım. Sizlere güveniyor, inanıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

Milli Türk Talebe Birliği, İsmail Emrah Karayel, Ekrem Yüce, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika


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