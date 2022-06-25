Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu Açıldı

25.06.2022 17:47
Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu Açıldı

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, yenilenerek hizmete açıldı.

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, yenilenerek hizmete açıldı.

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, yenilenerek Mudanyalıların hizmetine açıldı. Açılışa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı.

Mudanyalıların daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde havuzdan yararlanması, spor yapabilmesi adına havuz platformu, havalandırma, elektrik tesisatı, klimalar, ısıtma-soğutma sistemleri, ıslak hacimler, derz dolguları yenilendi. Mutfağın, duşların ve soyunma odalarının da yenilendiğini belirten Hayri Türkyılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'nden devralındığı sırada kullanılamaz halde bulunan havuzu tadilatın ardından Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunuyoruz. 12x25 metre ebatlarında, yarı olimpik bir yüzme havuzunun yanı sıra bina içerisinde çok amaçlı salon, kadın ve erkek duşları, soyunma odaları, antrenör ve yönetim odaları bulunuyor. 7'den 77'ye herkesin yararlanabileceği bir tesis olarak yenilediğimiz havuzumuz Mudanyamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika

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