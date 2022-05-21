Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası

21.05.2022 12:32
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kent Park’ta Basketbol ve Voleybol sahasını yenileyerek hizmete sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kent Park'ta Basketbol ve Voleybol sahasını yenileyerek hizmete sundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kent Park ilçe belediye meclis kararı 01.10.2019 tarihinde 3 yıllığına Büyükşehir Belediyesine devredildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Park'a basketbol ve voleybol sahası yaptı.

19 MAYIS'TA HİZMETE SUNULDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Kent Park'ta 1 adet 18,30 m x 28,50 m ebatlarında basketbol sahası ve 1 adet 11,30 m x 20,30 m ebatlarında voleybol sahası iyileştirmesini gerçekleştirerek hizmete sundu. 249 bin 100 TL'ye mal olan saha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Park'a basketbol ve voleybol sahasının hizmete sunumuna, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, ADD Başkanı Cahit Yaka ve vatandaşlar katıldı.

UÇAR: DATÇA ADINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Datça'mız adına genç sporcularımız adına bu tesisi kazandırdığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gençlerimiz hem basketbolda hem voleybolda sadece Datça'mızı, Muğla'mızı Türkiye genelinde temsil ediyor" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: "DATÇA'MIZA HAYIRLI OLSUN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Datça'mızın sorunlarıyla ilgili belediye başkanımızla birlikte konuşuyor imkanlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu alanla ilgili neler yapabiliriz diye birlikte konuştuk ve burayı Datça'nın gençlerine bir alan olarak kazandırmak için üstümüze düşen ne varsa yapalım dedik. Datça'dan ulusal boyutta hatta uluslararası boyutta sporcuların çıkmasını temenni ediyorum. Kent Park basketbol ve voleybol sahamız tüm Datça'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

basketbol, voleybol, Muğla, Datça, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:37:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement