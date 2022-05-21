Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça'ya Basketbol ve Voleybol Sahası

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kent Park'ta Basketbol ve Voleybol sahasını yenileyerek hizmete sundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kent Park ilçe belediye meclis kararı 01.10.2019 tarihinde 3 yıllığına Büyükşehir Belediyesine devredildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Park'a basketbol ve voleybol sahası yaptı.

19 MAYIS'TA HİZMETE SUNULDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Kent Park'ta 1 adet 18,30 m x 28,50 m ebatlarında basketbol sahası ve 1 adet 11,30 m x 20,30 m ebatlarında voleybol sahası iyileştirmesini gerçekleştirerek hizmete sundu. 249 bin 100 TL'ye mal olan saha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Park'a basketbol ve voleybol sahasının hizmete sunumuna, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, ADD Başkanı Cahit Yaka ve vatandaşlar katıldı.

UÇAR: DATÇA ADINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Datça'mız adına genç sporcularımız adına bu tesisi kazandırdığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gençlerimiz hem basketbolda hem voleybolda sadece Datça'mızı, Muğla'mızı Türkiye genelinde temsil ediyor" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: "DATÇA'MIZA HAYIRLI OLSUN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Datça'mızın sorunlarıyla ilgili belediye başkanımızla birlikte konuşuyor imkanlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu alanla ilgili neler yapabiliriz diye birlikte konuştuk ve burayı Datça'nın gençlerine bir alan olarak kazandırmak için üstümüze düşen ne varsa yapalım dedik. Datça'dan ulusal boyutta hatta uluslararası boyutta sporcuların çıkmasını temenni ediyorum. Kent Park basketbol ve voleybol sahamız tüm Datça'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.