Muğla\'da Gece Kreşi Projesi Başlatılıyor

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan aileler için Gece Kreşi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önem verdiği konuların başında gelen Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de ekleniyor. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile 'Gece Kreşi' projesi çalışmaları başlatıldı.

Seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirmeye devam eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Eylül ayı Meclis toplantısında Yatağan'a kreş açılması için çalışmaların tamamlandığını söyledi. Tasarruf tedbirlerinden dolayı yeni bir bina yapılamadığına değinen Başkan Ahmet Aras, "Kreş ve bakımevi açacağız demiştik. Bunların ilkini Yatağan'da açıyoruz. Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni bina yapamıyoruz ama elimizdeki mevcut binaları değerlendiriyoruz. Mevcut binalarımızda yapacağımız düzenlemeler ile birçok yere ihtiyacımız olan gündüz bakımevlerini kazandırıyoruz. İlkini Yatağan'da yaptık. Haşmet Işık Yüzme Havuzunda boy bir alan vardı. Aynı zamanda talimat verdim. Gece kreşi uygulamasına başlıyoruz. Gece çalışan karı-koca doktor, hemşire, gece vardiyasında çalışan işçilerimiz var, memurlarımız var onlar da çocuklarını bırakacak yer bulamıyorlar. Onlar için tespiti yapılarak geceleyin çocuklarına sahip çıkacak şekilde düzenlemeyi mevcut kreşlerimizde yapacağız. Bunu Menteşe'den başlatacağız. Emin Eller kreşimizden. Gece vardiyasında çalışanlar çocuklarını, yavrularını bırakabilecekler ve böyle bir hizmet getirmiş olacağız" dedi. - MUĞLA