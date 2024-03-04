Muğla'da Kadınlara Yönelik Seminer Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Kadınlara Yönelik Seminer Programı Düzenlendi

Muğla\'da Kadınlara Yönelik Seminer Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz İlçe Müftülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer programıyla kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Programda, aile içi şiddet, ailede mahremiyet, kadın acil destek ihbar sistemi ve kadına şiddetin türleri gibi konular ele alındı.

04.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kadınlara yönelik kurumlar tarafından ortaklaşa seminer programı gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü; İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde bayanlara özel "Mutlu Aile, Huzurlu Toplum, Güvenli Gelecek" konulu seminer programı düzenledi. Organize edilen programda; İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Belkıs Ulusan, Vaiz Emine Okulu "Aile İçi Şiddet" ve "Ailede Mahremiyet" konularında, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi' (KADES) tanıtımı ve uygulaması konularında, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri de "Kadına Şiddetin Türleri ve İzlenecek Yol ve Yöntemler" konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Kurumların afiş-broşür dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Otmanlar mahallemizdeki bayan kardeşlerimize kurumlarımızla ortaklaşa program yapmak nasip oldu. Ahlaki değerlerin alabildiğince tahrip edildiği, iffetsizliğin çağdaşlık ambalajıyla sunulduğu, nikahsız birlikteliklerin aslında tam bir sorumsuzluk vesilesi iken özgürlük diye pazarlandığı günümüzde, aile yuvalarımız huzurlu, güvenli ve mutlu olsun diye bu programı kurumlarımızla ortaklaşa düzenlemiş olduk. Ben programa destek ve katkılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığımıza, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kadınlara Yönelik Seminer Programı Düzenlendi - Son Dakika

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