Muğla, Türk ekonomisine önemli katkı sunan illerden biri - Son Dakika
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Yerel

Muğla, Türk ekonomisine önemli katkı sunan illerden biri

Muğla, Türk ekonomisine önemli katkı sunan illerden biri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Muğla'nın hem turizm hem de tarım ile Türk ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti. Baştuğ, çiftçilerin fedakarca çalışarak üretim yaptığını ve gelecekte ürünlerinin gerçek değerini bulmasını dilediğini ifade etti. Ayrıca, Menteşe Ziraat Odası olarak çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve sorunların çözümü için çaba harcadıklarını vurguladı.

14.05.2024 12:21
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yayımladığı mesajında Muğla'nın hem turizm ile hem de tarım ile Türk ekonomisine önemli katkı sunan illerinden birisi olduğunu açıkladı.

Baştuğ yaptığı açıklamada, "Her türlü zorluğa rağmen alın teri ile tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışan Elleri ile toprağı yoğuran en güzel sebzeyi meyveyi tahılı üretmek için fedakarca çaba harcayan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyor, ürününün gerçek değerini bulacağı bir gelecek diliyorum" dedi.

Menteşe Ziraat Odası olarak çiftçinin her zaman bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Baştuğ, "Muğlalı çiftçimize, ziraatçimize destek olmayı, onları bilinçlendirerek, verim ve kaliteyi arttırmayı, sorunlara çözüm olacak fikirler üretmeyi hedef edindik. Yörede yapılan tarım faaliyetlerini yerinde görerek ilerisi için ışık tutmayı amaçladık. Çiftçilerimiz tarafından bize ulaştırılan ve bizlerin tespit ettiği sorunları yerelde çözüme ulaştırılacakları yerelde, genel sorunları da Genel Merkez yönetim kurulunda ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Amacımız üreticimizin, çiftçimizin kazancını ve gelirini arttırmak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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