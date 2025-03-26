Muğlaspor'dan Anlamlı Destek - Son Dakika
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Yerel

Muğlaspor'dan Anlamlı Destek

Muğlaspor\'dan Anlamlı Destek

Muğlasporlu futbolcular, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

26.03.2025 10:12
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Muğlaspor futbolcuları, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Futbolcular, primlerinden ayırdıkları paralarla temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri, takım kaptanı Savaş Yılmaz aracılığıyla Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'e teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerin teslimi sırasında, Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Fahri Gezici ve Kulüp Müdürü Adem Korkmaz da hazır bulundu. Takım kaptanı Savaş Yılmaz, sporun sadece saha içindeki başarılarla değil, toplum yararına yapılan sosyal projelerle de anlam kazandığını belirterek, "Bu destek, bizim için bir görev. Engelli bireylerin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğlasporlu futbolcuların bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, bağışlanan tekerlekli sandalyelerin en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Savaş Yılmaz, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğlaspor'dan Anlamlı Destek - Son Dakika

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