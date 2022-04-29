Muhacirler iftarda Tepebaşı'nda buluştu - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler bir araya geldi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nuray Akçasoy, Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu Başkanı ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Seyfettin Çalışkan, dernek yöneticileri ve üyeler katıldı. Buluşmada konukları selamlayan Yalnızoğlu, "Başkanımız Ahmet Ataç, önceden belirlenen bir programı nedeniyle aramızda değil ancak hepinize sevgi ve selamlarını iletti. Tepebaşı ailesi olarak Ramazan ayınızı ve yaklaşan bayramınızı kutluyoruz" diye konuştu.

Seyfettin Çalışkan da "Tepebaşı Belediyemize ve başkanımız Ahmet Ataç'a her zaman yanımızda olduğu ve bizleri bir araya getirdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR