Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi

28.03.2022 10:26
Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi

12.Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Demircan, güven tazeledi.

12.Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Demircan, güven tazeledi.

TES-İŞ Erzurum Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu'na TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Türk İş Bölge Temsilcisi Yusuf Gökcan ve sendika temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma'nın divan başkanlığını yaptığı genel kurula 161 delegesi bulunan sendika seçiminde tüm oyları alan Muharrem Demircan tekrar başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan TES-İŞ Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan, ülkenin mevcut ekonomik durumunda bundan sonra yapacakları çalışmaların daha da güçleşeceğini belirtti. Demircan, "Yönetim kurulu ile birlikte bizlere gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağız. Küresel ekonomilerin darboğazda olduğu günümüzde işimizin zor olduğunu biliyoruz. Daha çok çalışıp daha fazla verimli olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan genel kurulda ise Erzurum Şube üyeleri şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu: Şube Başkanı Muharrem Demircan, şube genel sekreteri Mustafa Irmak, Ergün Ünlü, İhsan Aras, Şahin Zini, Özer Akçay, Osman Baran Kalaycıoğlu, Alper Erturan, Hasan Çiftçi, Burak Sefaoğlu.

Denetim Kurulu: İsmail Karagöz, Murat Murçak, Serdar Gözübüyük, Erdinç Özorhan, Ergün Bildik.

Disiplin Üst Kurulu; Ziya Efe, Halil Kara, Recep Başar, Kenan Öztaş, Harun Oray, Ahmet Karakaş. - ERZURUM

Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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