Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor - Son Dakika
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Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor

25.05.2022 09:20
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor

Bursa'da mahalle muhtarı vefat etti, mahallede seçim heyecanı başladı.

Bursa'da mahalle muhtarı vefat etti, mahallede seçim heyecanı başladı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahalle Muhtarı Süleyman Durak, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 6 ay önce hayatını kaybetti.

Alınan karar gereği mahallede seçime gitme kararı verildi. 8 adayın olduğu mahallede adaylar ilk günkü heyecanla kapı kapı gezip oy istiyor.

Mahallede en fazla heyecanlı olan muhtar adayı İsmail Yazganoğlu, yüzlerce afiş bastırdı. Yazganoğlu bastırdığı bu afişleri mahallenin her tarafına astı. 19 bin seçmenin olduğu mahallede yaklaşan seçim öncesi herkesin kapısına tek tek giderek kendisine oy istiyor.

Mahallede seçim heyecanının başladığını ifade eden Muhtar Adayı İsmail Yazganoğlu, "Muhtarımız rahmetli olduktan sonra kaymakam beyimiz bizi ara seçime yönlendirdi. Mahallemizde 8 tane muhtar adayı var ben muhtar adayı olmayı çok istiyorum. Mahallemizde 19 bin seçmen var, hepsinin kapısın tek tek çalarak destek istiyorum. Muhtar olmak en büyük hayalim, bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum" dedi. - BURSA

Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor
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Yıldırım'da su kesintisi Yıldırım'da su kesintisi
Kaynak: İHA

Yıldırım, Muhtar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor - Son Dakika


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