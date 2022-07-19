Muhtar, tankerle su dağıttı - Son Dakika
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Muhtar, tankerle su dağıttı

19.07.2022 01:36

Muhtar, tankerle su dağıttı Bodrum'da ilginç görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı.

Muhtar, tankerle su dağıttı

Bodrum'da ilginç görüntüler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisinin yaşandığı mahallede, muhtar tankerle su dağıttı. Mahalleli damacanalarla tankerden su aldı.

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı. Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

Ellerine damacana ve kapları alan vatandaşlar, tankerden su doldurup evlerine götürürken ilginç görüntüler oluştu. Mahalle sakinleri, muhtar Coşkun Ünlü'ye teşekkür etti.

Coşkun Ünlü, su kesintileri sonrası mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine tankerle su dağıttığını söyledi.

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Kaynak: İHA

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