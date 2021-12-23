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Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest - Son Dakika

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest

23.12.2021 14:03
Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine kurulan bilgisayar laboratuvarı hizmete açıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine kurulan bilgisayar laboratuvarı hizmete açıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yıldızkent'te bulunan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine 25 adet bilgisayar, bilgisayar masası ve sandalyesi hediye ederek öğrencilerin kullanımına sundu.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ETÜ'nün akademik, sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine karşı da duyarlı bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Göreve geldiğimiz günden itibaren ETÜ'yü bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalara devam ederken şehrimiz ve bölgemizin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek sağlık, eğitim, sosyal hizmet, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda yapabileceğimiz çalışmaları da değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda Erzurum İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Yıldızkent Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine ihtiyaç duyduğu bilgisayar laboratuvarını tüm donanımlarıyla kazandırıyor ve öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylesine önemli ve güzel bir projenin içinde olmaktan son derece mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin güzel günlerde kullanması ümidiyle bilgisayar laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest
Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest
Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest

Erzurum Teknik Üniversitesi, Mümtaz Turhan, Üniversite, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mümtaz Turhan Anadolu Lisesine jest - Son Dakika


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