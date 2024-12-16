Murat Dağı İçin Yaşam Mücadelesi

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(UŞAK) - TEMA Vakfı Uşak İl Temsilcisi Prof. Dr. Barış Metin, "Murat Dağı Madenciliğe Kapatılsın" panelinde; "Memleketin dört bir köşesinde vahşi madencilik, altın madenciliği yaşamı tehdit ediyor. Ülkenin cennet köşeleri, yaşam kaynakları birbiri ardına yok edilirken, bölgesel çare ve mücadele arayışları maalesef yetersiz kalmaktadır" dedi.

TEMA Vakfı Uşak İl Temsilcisi Prof. Dr. Barış Metin, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Murat Dağı Madenciliğe Kapatılsın" panelinde konuştu. Metin, şunları söyledi:

"'Murat Dağı Yok Olmasın' demek yalın, basit bir temenni, gelişi güzel söylenmiş, özensiz bir sözden ibaret değildir. Küçük bir grubun kıymet vermeye dahi gerek duyulmayan beyhude çırpınışları ise hiç değildir. Peki nedir o halde? Nefes almak, su içmek, ekmek istiyorum, yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum, çocuklarımı, gençlerimi, geleceğimi yaşatmak istiyorum demektir.

Ancak sevgili dostlar; doğamızın sırtından geçine geçine biz insanoğlu gezegenimizin dengesini bozduk. İklim değişti, kriz ortaya çıktı. Canlı yaşamı zora girdi. Artık ezberlerimizle vedalaşma vakti çoktan geldi, kapıya dayandı. 2017 yılından bugüne Murat Dağı'nda geleceğimizi, hayatımızı, suyumuzu, gıdamızı, tehdit eden vahşi madenciliğe, altın madenciliğine karşı Uşak'ımızın çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, çevre dernekleri, sivil insiyatif alan gönüllüler ile Murat Dağı Yok Olmasın Platformu çatısı altında ve siyasi tarafsızlık ilkesi ile ve madenciliğe geçit vermeyen yaşam mücadelesi yapıyoruz.

"Memleketin dört bir köşesinde vahşi madencilik, altın madenciliği yaşamı tehdit ediyor"

Biliyoruz ki; günümüzde sadece Murat Dağı'nda değil benzer şekilde Artvin'de, Ordu'da, İliç'te, Kaz Dağları'nda, Simav Eğrigöz'de, Balıkesir'de, Eskişehir'de, Kırşehir'de memleketin dört bir köşesinde vahşi madencilik, altın madenciliği yaşamı tehdit ediyor. Ülkenin cennet köşeleri, yaşam kaynakları birbiri ardına yok edilirken bölgesel çare ve mücadele arayışları maalesef yetersiz kalmaktadır. Anadolu'ya dağılmış, birbirinden pek de haberi olmayan, bölgesel yaşam mücadeleleri ortak ses ve ortak amaç için bir araya gelmeli ve Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk grubu ruhuyla kuvvet birliği yapmalıdır."