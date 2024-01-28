Muş\'ta Çocuklar Kendi Yaptıkları Patenlerle Karın Keyfini Çıkarıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar poşet, naylon ve kendi el becerileri ile yaptıkları paten ile kayarak karın keyfini çıkardı.

Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle yaptıkları patenlerle kaymanın tadını çıkarıyor. Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı. Dağdibi köyünde yaşayan çocuklar, kendilerine has yöntemlerle yaptıkları patenlerle kayarak karın keyfini çıkarıyor. Köyün yan tarafındaki dik yamacı kayak pisti haline getiren çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bu yıl az yağan karın keyfini çıkardı. Patenleri kendi el becerileri ile yaptıklarını söyleyen çocuklardan Ertuğrul Taş, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "15 tatildeyiz. Kar yağdı çok mutluyuz. Burada çocuklarla birlikte düşe kalka poşetlerle kayıyoruz. Çok eğlenceli bir 15 tatil geçiriyoruz" dedi.

Yamaçtan aşağı naylon poşetlerle kayarak eğlendiğini söyleyen Kadir Altay da, "Kar yağdı çok mutluyuz. 15 tatilimizi karda eğlenerek geçiriyoruz. Burada poşetlerle ve patenlerle kayıyoruz. Bazen düşebiliyoruz ama birbirimizi incitmemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendine göre özel bir demirden paten yapan Azat Turan, düşmelerine rağmen eğlendiklerini ifade ederek, "Yarıyıl tatilindeyiz kar yağıyor. Çok mutluyuz çok eğleniyoruz. Özel demirden kendime paten yaptım. Demirlere tel takarak ayaklarımı sabitleyip kayıyorum. Sırt üstü kayanlar var, yüz üstü kayanlar var. Bazılarımız kayarken düşüp inciniyorlar, ama buna rağmen keyiflidir" şeklinde konuştu. - MUŞ