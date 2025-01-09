Muş'ta Seyyar Tatlıcı Naim Usta - Son Dakika
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Muş'ta Seyyar Tatlıcı Naim Usta

Muş\'ta Seyyar Tatlıcı Naim Usta

Naim Altun, Muş Ovası'nda pikap kasasında tatlı satarak hem mola hem de geçim sağlıyor.

09.01.2025 17:00
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Muş'ta yaşan 35 yaşındaki tatlı ustası Naim Altun, geçimini sağlamak için alışılmışın dışında bir yönteme başvurarak, yol kenarındaki bir pikap kasasında halka tatlı satıp hem bir mola hem de hayat mücadelesi veriyor.

Muş Ovası'nın uçsuz bucaksız manzarasında, yol kenarındaki bir pikap kasasında tatlı satan Naim Usta, doğanın tam ortasında yolculuk yapanlara tatlı bir mola imkanı sunuyor. Yolculuk yapanlara farklı bir deneyim sunan Naim Usta, hem lezzetleri hem de samimi sohbetiyle yoldan geçenlerin uğrak noktası haline geldi. Naim Usta, yıllardır kendi elleriyle hazırladığı tatlıları, yolculuklarına kısa bir mola vermek isteyenlere sunarak unutulmaz bir an yaşatıyor.

Muş Ovası'nın eşsiz manzarası eşliğinde mola verip tatlı satın alanlar için Naim Usta'nın pikabı, artık bir simge haline gelmiş durumda. Soğuk kış günlerinde bile pikabının arkasında satış yapan Naim Usta, "Muş Arpayazı köyünde oturuyorum. Yaklaşık 10 yıldır tatlıcıyım. 35 yaşındayım, 17 yıldır evliyim ve üç kızım var. Üçünü de okutuyorum, tek gelir kaynağım seyyar tatlıcılık. Ben bu işe ilk olarak İstanbul'da bir ustanın yanında çırak olarak başladım. Muş'ta bu işi nasıl yapabilirim diye merak ettim. Merkezde zabıtalar izin vermediği için yol kenarına geldim. Yaklaşık 10 senedir yol kenarında bu işi yapıyorum. Gelen geçen araçlar duruyor. Tabi zor. Kışın çok soğuk oluyor, zorlanıyoruz. Yazın da çok sıcak. Halk, tatlımızı beğeniyor. Gelip alıyorlar. Tek gelir kaynağımız bu. Yaz aylarında havalar sıcak olduğu için çok satılmıyor. O dönemde de inşaata gidiyoruz. Muş Ovası'nın ortasında tatlı bir durağız. Tatlımızı merak edip gelmeyi düşünenler, gönül rahatlığıyla gelebilirler. Seyyar tatlıcıyız. Fiyatlarımız da uygun. Şehir içinde tatlının kilosu 250-300 TL arasında değişirken biz burada kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Herkesi bekleriz. Sabah saat 09.00'da açıp akşam saat 17.00'da kapatıyoruz. Burada tezgahımızı kapattıktan sonra Muş merkezde Çağlayan Camii'nin karşısında tezgah açıyoruz. En tatlı halka biziz" dedi.

Naim Usta'nın tezgahından tatlı satın alan Hasan Erdoğan isimli yolcu, Muş Ovası'nın büyüleyici manzarası eşliğinde tatlı bir mola verdiklerini belirterek, "Karameş köyünde oturuyorum. Muş'a hastaneye geldik, dönüşte biraz tatlı alalım istedik. Devamlı burada durduğu için biz de buradan tatlı alıyoruz. Tatlısı çok güzel ve 10 yıla yakın buradan tatlı satıyor. Biz de onun tatlılarını çok sevdiğimiz için her geldiğimizde alıyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Seyyar Tatlıcı Naim Usta - Son Dakika

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