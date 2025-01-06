Muş'ta Tarım Araçları Yangında Yandı - Son Dakika
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Muş'ta Tarım Araçları Yangında Yandı

Muş\'ta Tarım Araçları Yangında Yandı

Muş'un Yeşilova beldesinde bir çiftçiye ait tarım araçları içinde 4 milyon liralık zarar oluştu.

06.01.2025 16:08
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Muş'un Yeşilova beldesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir çiftçiye ait tarım araç ve gereçleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova beldesinde yaşayan Mahmut Dedebay'a ait tarım aletlerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, 40 yıllık emeği kül etti. Yangın gece saatlerinde meydana gelirken, yaklaşık 4 milyon liralık zarar oluştu. Tarım aletleri deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Köy korucuları, nöbet esnasında fark ettiği yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen depoda bulunan traktör, römork, patoz, sulama aletleri, tarım araç-gereçleri ve tonlarca saman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında yılların emeğini kaybeden Mahmut Dedebay, "40 yıldır çiftçilik yapıyorum. O günden beri yapmış olduğum birikimimdir. Gece saat 12.00'de eve yatmaya geldim. Saat 03.30 civarında korucular beni uyandırdı ve yangın olduğunu söylediler. Kalktık, söndürmeye çalıştık ve söndüremedik. İşte 40 yıllık emeğim yandı. İki römork, iki traktör, mazot tankı, su santrhaf makinesi ve patos yandı. Komşularımızla beraber hesapladık, zararım 4 milyon civarı olarak hesapladık" dedi.

Gece lastiklerin patlama sesiyle uyandığını söyleyen belde sakinlerinden Mehmet Yıldız ise "İlk önce deprem oldu zannettim dışarı çıkınca alevleri gördüm. Alevleri görünce koştum geldim komşular yardım ediyorlardı. Saat 04.00 civarı yanan araçları oradan çıkardık. Bir traktörü kurtardık biraz daha geç kalsaydık o da yanacaktı. Maddi hasar büyük ama ne yapalım birbirimizi teselli ediyoruz. Arkadaşımızın 40 yıllık emeği, çoluk çocuklarıyla beraber çalışıp biriktirdiği malzemeydi ve bir gecede hepsi yandı gitti. Yeşilova halkı olarak, akraba ve komşuları olarak hepimiz üzüntü içindeyiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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