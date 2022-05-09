Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi - Son Dakika
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Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi

09.05.2022 18:10
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi

Muş Valiliği, Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen "Tarihe Yolculuk" projesi çerçevesinde bir grup öğrenci, Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Muş Valiliği, Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen "Tarihe Yolculuk" projesi çerçevesinde bir grup öğrenci, Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Muş'taki 3 liseden yaklaşık 120 öğrenci ile başlayan tarihe yolculuğun ilk durağı Malazgirt ilçesi oldu. Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 120 kişilik grubunun ilk durağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı oldu. Tarihi Milli Park ve Millet Kıraathanesini gezen öğrenciler, daha sonra sırasıyla Malazgirt Kalesi, Anadolu'nun giriş kapısının anahtarlarını sembolize eden 1071 Malazgirt Zafer Anıtlarını ve son olarak da Malazgirt Müzesini gezdiler.

Proje faaliyetleri çerçevesinde Malazgirt'e gelen 120 öğrenci ve öğretmenleri, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

"Tarihe Yolculuk" projesi çerçevesinde kente gelen öğrenciler ise tarihi ilçeyi gezmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - MUŞ

Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi
Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi

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Muş Valiliği, Malazgirt, Hisarcık, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muşlu öğrenciler Malazgirt ilçesini gezdi - Son Dakika


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