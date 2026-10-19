Mustafa Bak, YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ön seçimini 4 bin 182 oyla kazandı - Son Dakika
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Mustafa Bak, YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ön seçimini 4 bin 182 oyla kazandı

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Mustafa Bak, YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ön seçimini 4 bin 182 oyla kazandı
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YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ön seçimini Kurucu İl Başkanı Mustafa Bak 4 bin 182 oyla kazandı. Rakibi Güzide Önsel Uzun 1729 oyda kalırken Bak, teşekkür konuşmasında birlik beraberlik mesajı verdi ve partinin iktidar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ön seçimini, 4 bin 182 oy alan Kurucu İl Başkanı Mustafa Bak kazandı.

YENİ Parti'nin Trabzon'da ön seçiminde, partinin Kurucu İl Başkanı Mustafa Bak ile Güzide Önsel Uzun yarıştı. Çekişmeli geçen ön seçimde Mustafa Bak 4 bin 182 oy alırken, Güzide Önsel Uzun 1729 oyda kaldı.

Mustafa Bak, teşekkür konuşmasında birlik beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"YENİ Parti yeni umutlarla yola çıktı. Hiç kimsenin engelleyemeyeceği bir halk iradesini arkasına alarak yola çıktı. Bizler bugün burada en demokratik yarışları yapacağız, yapıyoruz. Kendi iç demokrasisini en iyi işleterek iktidar mücadelesine devam edecek olan YENİ Parti'de artık iktidara yürüyüşün ve halkın iradesini kurma adına bugün ortaya koyduğumuz bu mücadele için partimizin yolu açık olsun, bahtı açık olsun, partimiz iktidar olsun.

30 yılını bu partiye vermiş, hizmet etmiş bir il başkanınız olarak YENİ Parti'mizde asla kırgınlıkların, küskünlüklerin olmayacağını, tüm üyelerimizi, tüm yol arkadaşlarımızı kucaklayarak yola devam edeceğimizi, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan bu mücadeleyi büyüteceğimizi ve iktidara olan inancımızla yolumuza devam edeceğimizi, mücadelemize devam edeceğimizi söylüorum. Partimizi iktidar, Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacağız. Tüm Trabzon'dan iktidar mücadelesinin ateşini buradan ateşliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz bir, mücadelemiz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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