Mustafa Dizdar'ın Evi Müzeye Dönüştü - Son Dakika
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Mustafa Dizdar'ın Evi Müzeye Dönüştü

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Giresunlu Mustafa Dizdar, biriktirdiği eşyalarla evini müzeye çevirerek misafirlerine kültürel bir deneyim sunuyor.

09.01.2025 16:46
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Evinin her köşesini müzeye dönüştürdü

GİRESUN - Giresun'da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Dizdar, yıllar süren birikimleriyle evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği ev, misafirlerine zaman yolculuğu yaptıran bir atmosfer sunuyor.

Dizdar'ın evinde eski tarım aletlerinden müzik aletlerine, folklorik kıyafetlerden mutfak eşyalarına kadar pek çok ilginç obje yer alıyor. 30-40 yıl süresince biriktirdiği eşyalarla ilgili konuşan Mustafa Dizdar, "Kimisini maaşımdan para vererek aldım, kimisini çöplüklerden topladım, kimisini ise dostlarım getirdi. Başlangıçta eşyaları işyerimde sergiliyordum, PTT'den emekli olduktan sonra ise 4 yıl önce hepsini evime yerleştirdim" dedi.

İş hayatı boyunca biriktirdiği objeleri önce çalıştığı kurumda sergileyen evli ve 2 evlat sahibi Dizdar, emekliliğinde ise bu koleksiyonu evinde sergileyerek hobisini yaşatmaya devam ettiğini söyledi. Dizdar, "Bu eşyalar benim için sıradan hobilerim. Misafirlerim burada farklı bir deneyim yaşıyor, ama ben her birini topladıkça çok mutlu oldum. Evimde sergilediğim objeler arasında tarım aletleri, müzik aletleri, çömlekler, değirmen taşları, çarıklar, eski fotoğraf makineleri, hayvan çanları, kama ve kılıçlar gibi yüzlerce tarihi ve kültürel öğe bulunuyor" diye konuştu.

Mustafa Dizdar'ın evindeki bu eşsiz koleksiyon, geçmişin izlerini günümüze taşırken, misafirlerine tarih ve kültürle dolu bir deneyim sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Dizdar'ın Evi Müzeye Dönüştü - Son Dakika

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