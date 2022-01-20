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Mustafa Kemal Sahil Bulvarında trafik akışı değişiyor - Son Dakika

Mustafa Kemal Sahil Bulvarında trafik akışı değişiyor

20.01.2022 15:55
Mustafa Kemal Sahil Bulvarında trafik akışı değişiyor

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacak.

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacak. Trafik akışı Balçova-Konak istikametinde, köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümde 22 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında iki şeritten sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nin bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacağını duyurdu.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarında köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümün Balçova-Konak istikameti 22 Ocak 2022'de trafiğe kapatılacak. Bu bölümde trafik akışı üç şeritten iki şeride düşürülerek sağlanacak. 27 Şubat 2022'de çelik halatlarla ilgili çalışma tamamlanarak trafik akışı yeniden üç şeride çıkarılacak.

Mayıs'ta kullanıma açılacak

1997'de Güzelyalı Üst Geçidi olarak açılan, 2010'da İskenderun'da şehit olan Kerem Oğuz Erbay'ın adını alan 125 metre uzunluğundaki asma çelik köprüde güçlendirme yapılacak. Köprünün ayaklarının etrafında ahşap oturma alanı oluşturulacak. Yürüme yolundaki mevcut kaplama sökülecek hem yürüme yolu hem de korkuluklar yenilenecek. 6 milyon 100 bin liraya mal olacak çalışmalar Mayıs ayında tamamlanacak. - İZMİR

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Kerem Oğuz, Göztepe, Şehit, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafa Kemal Sahil Bulvarında trafik akışı değişiyor - Son Dakika


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