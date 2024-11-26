Nazilli Belediyesi yeni Nikah Salonu hizmete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediyesi yeni Nikah Salonu hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi yeni Nikah Salonu hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde nikah salonu olarak restore edilen yapı halkın kullanımına açıldı.

26.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Nazilli Belediyesi tarafından Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde nikah salonu olarak restore edilen yapı halkın kullanımına açıldı.

Yaklaşık bin 500 metrekare alan içerisinde açık ve kapalı nikah salonu olarak düzenlenen, peyzaj çalışmaları ile güzel bir görünüm kazandırılan yeni salonda; depo, mutfak, arşiv, gelin odası, ön kabul ve misafir oturma alanı bulunuyor.

200 metrekare kapalı alan ile sahne, misafir bekleme ve fotoğraf çekim alanı bulunan yeni nikah salonu 80 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık olacak şekilde aynı anda 180 kişiye ev sahipliği yapabilecek.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından kıyılan ilk nikaha katılan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz; "Öncelikle çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Burada hep güzel hatıralar birikmesi en büyük temennimiz. Belediye hizmet binamız içerisinde yer alan eski nikah salonumuz oldukça küçük ve yetersizdi. Hem görsel açıdan daha iyi durumda olan hem de aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek bu binamızın tadilatını tamamlayarak Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Tetik'in de talimatlarıyla halkımızın hizmetine açtık. Açık ve kapalı alan seçeneği ve içerisinde yer alan bölümleri ile donanımlı bir nikah salonu olduğuna inanıyoruz. Nazillimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Akdağ, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi yeni Nikah Salonu hizmete açıldı - Son Dakika

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