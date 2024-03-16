Nazilli\'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Faaliyetleri Düzenlendi

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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından 'Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı' kapsamında bağımlılıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri çerçevesinde, ilçede stant çalışması düzenlendi.

Standa gelen vatandaşlara, bağımlılığın farklı türleri ve bu türlerin etkileri konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Alkol, sigara, teknoloji, kumar gibi yaygın bağımlılık türlerinin yanı sıra, son dönemlerde artan dijital bağımlılığın da vurgulandığı faaliyetlerde, bağımlılığın sosyal, psikolojik ve fizyolojik boyutlarına dikkat çekildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaparak, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yetkililer, bağımlılığın etkilerinin önlenmesi ve toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yapılan bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti. - AYDIN