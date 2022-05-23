Nazmi Ilıcalı mevlit programı ile anıldı - Son Dakika
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Nazmi Ilıcalı mevlit programı ile anıldı

23.05.2022 13:07
Nazmi Ilıcalı mevlit programı ile anıldı

Geçtiğimiz yıl vefat eden Nazmi Ilıcalı, ölümünün sene-i devriyesinde mevlit programı ile anıldı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Nazmi Ilıcalı, ölümünün sene-i devriyesinde mevlit programı ile anıldı.

Asıl mesleği eğitimci olmasına rağmen emekli olduktan sonra özellikle organik tarıma yönelen ve yaptığı çalışmalarla dünyaca bir üne kavuşan ve binlerce kişiyi kurduğu Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DATÜB) çatısı altında birleştiren Nazmi Ilıcalı, bölgede yıllarca tarımsal üretimin, kırsal kalkınmanın, organik tarımın gelişmesi için büyük çaba gösterdi.

Bu gayretlerinden ötürü 'Organik Nazmi' olarak tanınan merhum Nazmi Ilıcalı için Ilıca Merkez Camii'nde öğle namazı öncesi düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Mevlit, Ilıcalı için dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla sona erdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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