NCR yönetiminden Rektör Özaydın'a ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleşen görüşmede NCR International Hospital Yönetimi yürütülmekte olan sağlık faaliyetlerini anlatarak Gaziantep'teki sağlık yatırımlarını ve sağlık sorunlarını dile getirdi. Kamu özel işbirliğini her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP

NCR Internatıonal Hospıtal Yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar ve Genel Müdür'ü Dt. Mehmet Neccar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti.

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