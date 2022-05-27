'Neno'nun' bütün hayatı sarı lacivert - Son Dakika
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'Neno'nun' bütün hayatı sarı lacivert

27.05.2022 10:17
'Neno'nun' bütün hayatı sarı lacivert

Bingöl'de çocukluğundan bu yana Fenerbahçe sevgisiyle yaşayan 'Neno' lakaplı Mehmet Emin Gengörü'nün hayatı adeta sarı lacivert. 'Neno', evinin bir odasını Fenerbahçe'yle ilgili posterler, gazete kupürleri, atkılar ve sarı lacivert bantlar kullanarak yazdığı yazılarla 'sarı laciverte' bürüdü.

Bingöl'de çocukluğundan bu yana Fenerbahçe sevgisiyle yaşayan 'Neno' lakaplı Mehmet Emin Gengörü'nün hayatı adeta sarı lacivert. 'Neno', evinin bir odasını Fenerbahçe'yle ilgili posterler, gazete kupürleri, atkılar ve sarı lacivert bantlar kullanarak yazdığı yazılarla 'sarı laciverte' bürüdü.

Solhan ilçesinde yaşayan ve çocuk yaşta geçirdiği menenjit hastalığından dolayı duyma yetisini kaybeden 'Neno' lakaplı Mehmet Emin Gengörü (53), insanlarla iletişim kurarken dudaklarını okuyarak anlamaya çalışıyor. Şehrin yüzde 90'ının gerçek ismini bilmediği, sadece 'Neno' diye hitap ettiği Gengörü, Solhan'da Fenerbahçeli olmasıyla tanınıyor. Gengörü, evinin bir odasını da Fenerbahçe'yle ilgili posterler, gazete kupürleri, atkılar ve sarı lacivert bantlar kullanarak yazdığı yazılarla sarı laciverte bürüdü. Günlük giyiminde çoğunlukla sarı lacivert kıyafetlere ağırlık veren Neno, takım elbise giydiği günlerde bile kravat, mendil ve kullandığı aksesuarlarla sarı lacivert renkleri üzerinde taşımaya gayret ediyor.

Emin Gengörü'nün ağabeyi Halis Gengörü, "Neno 53 yaşında. 16 yaşındayken menenjit geçirdi. Menenjitten sonra hatta ölüme gitti, doktorlar bir şey yaptılar kendine geldi. O gün bugündür böyle. Bildik bileli Fenerbahçe sevgisi, aşkı var. Dünyası Fenerbahçe. Varsa Fenerbahçe yoksa Fenerbahçe. Odasına baktığında 20-25 yıllık posterler var, asmış. Ona olan sevgisindendir. Onun da hayatı odur" dedi.

"Ayakkabı bağcığı bile Fenerbahçe'yi temsil ediyor"

Neno'yu evinde ziyaret eden Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Neno kardeşimiz yaklaşık 30 yıldır Fenerbahçe fanatiği. Evindeki odasında kendi imkanlarıyla Fenerbahçe'yle alakalı ne bulmuşsa, gazete kupürleri olsun, maçlar olsun ne bulmuşsa odasına asmış. Odasını düzenlemiş ama bu düzenleme bir ay, iki aylık bir şey değil 30 yıllıktır. 30 yılı aşkındır Fenerbahçe'yle alakalı ne varsa odasında bulabilirsiniz. Evinin sokağına dahi evine giderken 150-200 metre sokağına dahi hep kendi ismi ve Fenerbahçe'yle alakalı cümleler kullanarak yazılar yazmış. Neno kardeşimiz ayakkabısından tut üstündeki elbisesine kadar sürekli Fenerbahçe kıyafetleri giyer, ayakkabı bağcığı bile Fenerbahçe'yi temsil ediyor" diye konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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