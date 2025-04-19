Neşet Ertaş'ı Anma Konseri Iğdır'da

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valiliği tarafından Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, duygu dolu anlar yaşayarak büyük ustayı saygıyla andı.

Iğdır Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda birbirinden güzel Neşet Ertaş türkülerinin seslendirilmesiyle, büyük ustaya olan saygı ve vefa bir kez daha gösterildi.

Kırşehirli Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, sahnede elektro bağlamasıyla Neşet Ertaş tonunda çaldığı "Gel Sevelim Sevilelim" ve "Yandı Bağrım Aşkın Elinden" türküleriyle büyük ustayı anmanın yanı sıra dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda, sanatseverler Ertaş'ın eserleriyle duygu dolu anlar yaşarken, Dede'nin sahne performansı takdirle karşılandı. Etkinlik, ustanın mirasını yaşatma ve türkü kültürünü gelecek nesillere aktarma anlamında önemli bir katkı sundu.