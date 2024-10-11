Nevşehir'de Dev Altyapı Projesi Başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de Dev Altyapı Projesi Başladı

Nevşehir\'de Dev Altyapı Projesi Başladı

Nevşehir Belediyesi ve DSİ arasında imzalanan protokol ile içme suyu altyapısının yenilenmesine yönelik dev bir proje hayata geçiriliyor. Toplam 950 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek projenin ilk etabı yaklaşık 300 günde tamamlanacak.

11.10.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek dev altyapı projesine start verildi.

Nevşehir il merkezindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi ve DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 3 etaptan oluşan projenin 1. etabı başladı. Toplam 950 milyon tutarındaki projenin 1. etabında yer alan ve Arzu Kamber, Senirin ve Çat kuyularından alınacak suyun yaklaşık 14,40 kilometrelik hat ile il merkezinde bulunan ve yeni projeye göre kullanılmayacak olan stat altı deposu yakınına getirilmesi, 3 adet terfi merkezi, 3 adet toplama deposu (300 metreküp), 1 adet 500 metreküplük terfili depo, hat üzerindeki sanat yapılarının imalatı ve enerji nakil hattının yapımı yaklaşık 177 milyon liraya ihale edildi. Yüklenici firma tarafından bugün başlatılan çalışmaları beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte yerinde inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin ilk etabının yaklaşık 300 günde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Başkan Ar; "Hem belediyemiz için hem şehrimiz için gerçekten çok kıymetli ve önemli bir gün. Nevşehir'imiz tamamıyla yeraltı sularından içme suyu kaynağı sağlayıp içme suyunu böyle veriyoruz. Arzu Kamber, Senirin ve Çat kuyularından aldığımız suları biz stat altı depomuza gönderiyoruz. Oradan da şehrin muhtelif yerlerindeki var olan depolarımız marifetiyle şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz. 2019 yılında geldiğimizde başlattığımız büyük bir altyapı hamlesi vardı. Şehir merkezindeki bizim kullandığımız içme suyunun asbestli borulardan kurtarılmasıyla alakalı büyük bir altyapı hamlesi başlatmış ve akabinde de bu altyapı hamlesini ana isale hatlarımızın değişimiyle taçlandıracağımızı ifade etmiştik. Bugün şükürler olsun ki o yine bize nasip oluyor. Proje üç etaptan oluşuyor ve Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlesi bu hamlemiz. İlk etapta bugün Çat bölgesindeki Arzu Kamber ve Senirin deposundan aldığımız suyu Gazi Stadı altında var olan depoya kadar ulaştıran bir hattın yapımına başlıyoruz. 300 günde tamamlayacaklar inşallah. Bu birinci hattı tamamlamamızla birlikte ne elde edeceğiz? Birincisi ana isale hatlarımızdaki eski borulardan kurtulup daha sağlıklı bir su içeceğiz. İkincisi, bir arıtma tesisi kuruyoruz. Üçüncüsü ise daha az maliyet, daha az su kaçağına sebep olacağız. Mevcut altyapımızda meydana gelen kaçaklar ve arızalardan dolayı ciddi bir ekonomik kayıp ve su kaybı yaşıyoruz. Bunu önlemiş olacağız" dedi. Projenin tamamlanması ile birlikte Nevşehir'in altyapı probleminin ortadan kalkacağını kaydeden Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Üçüncü aşamanın bittiği andan itibaren de artık bu şehirde kısa vadede bir altyapı problemi olmayacak inşallah. Biz birinci aşamasını başlatıyoruz. Birinci aşamayı inşallah 300 günde tamamlayacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu şehri hak ettiği yere getireceğiz. Emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Şehrimizde buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu iş için gecesini gündüzüne katıp bu projenin hayata geçmesi için ellerinden gelen bütün imkanları seferber eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Dev Altyapı Projesi Başladı - Son Dakika

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