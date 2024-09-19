Nevşehir'de Su Arızalarına Anında Müdahale - Son Dakika
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Nevşehir'de Su Arızalarına Anında Müdahale

Nevşehir\'de Su Arızalarına Anında Müdahale

Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerdeki su arızalarına hızlıca müdahale ederek vatandaşları koruyor.

19.09.2024 11:19
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Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerde meydana gelen su arızalarına anında müdahale ederek vatandaşın zor durumda kalmasına engel oluyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi, il genelinde bulunan 153 köyde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerde meydana gelen arızalar nedeniyle gelen ihbarları değerlendiren ekipler, vatandaşı mağdur etmemek için gecesini gündüzüne katıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Köşektaş ve Eski Yaylacık köylerinde meydana gelen arızalara anında müdahale etti. Eski Yaylacık köyünde tıkanan menfez de ekiplerin çabası sonucu açıldı. Öte yandan Sarılar ve Yüksekli köylerinde meydana gelen su arızaları da giderilerek vatandaşın susuz kalması önlendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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