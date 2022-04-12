Niksar'a Nisan karı yağdı - Son Dakika
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Niksar'a Nisan karı yağdı

12.04.2022 18:10

Niksar'a Nisan karı yağdıTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.

Niksar'a Nisan karı yağdı

TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Niksar'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. İlçeye 16 km mesafede bulunan Çamiçi yaylası beyaza bürünürken, Nisan ayında yağan kar yayla sakinlerini şaşırttı.

Niksar'a Nisan karı yağdı
Niksar'a Nisan karı yağdı
Niksar'a Nisan karı yağdı

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Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı

Niksar, Nisan, Tokat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Niksar'a Nisan karı yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niksar'a Nisan karı yağdı - Son Dakika
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