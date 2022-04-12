Niksar'a Nisan karı yağdı - Son Dakika

Niksar'a Nisan karı yağdı
TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde nisan karına bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Niksar'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. İlçeye 16 km mesafede bulunan Çamiçi yaylası beyaza bürünürken, Nisan ayında yağan kar yayla sakinlerini şaşırttı.
Kaynak: İHA
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