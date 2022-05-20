Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

20.05.2022 00:41
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

Nilüfer Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri binlerce kişiyi bayram coşkusunda buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri binlerce kişiyi bayram coşkusunda buluşturdu. Gençlere seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "En umutsuz zamanlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlayın" dedi. Can Bonomo ve Sattas konseri ise coşkuyu zirveye taşıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümü, Nilüfer'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşle başladı. Yürüyüş öncesi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, spor ve kardeşliğin yaşatılması adına Nilüfer Belediyespor'un bisiklet sporcularına Mudanyalı sporculara teslim etmeleri için meşale verdi. Sporcular da bu meşaleyi Nilüfer-Mudanya sınırında sporculara teslim edip onların meşalesini aldı.

"Bugün yarın ve daima gösterdiğin yolda yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, her yaştan binlerce vatandaş katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, gençler ve çok sayıda vatandaşla birlikte marşlara eşlik ederek yürüdü.

Coşku içinde geçen yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden Berre Kargılı ve Kıvanç Gümen, gençler adına konuşma yaptı. Kargılı ve Gümen gelecek için umutlu olduklarını belirterek "Umutsuzluğa kapılmadan, korkmadan, korkularımız olsa bile yılmadan, üzerimize yığılan tüm bu kalıpları yıkarak omuz omuza verirsek altından kalkamayacağımız hiçbir şey kalmayacak" diyerek çağrıda bulundular.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konuşmasına gençlerin bayramını kutlayarak başladı ve "2 yıl aradan sonra bayramımızı alanlarda sizlerle birlikte kutlamak çok güzel" dedi. 19 Mayıs'ın çok değerli bir sembol olduğunu kaydeden Başkan Erdem, "19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışıyla bizim Kurtuluş Savaşı'mız da fiilen başlamıştır. O nedenle 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk, mücadele ruhunun şahlandığı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı o günü, Türk gençliğine armağan etmiştir. Çünkü, gençlik cesarettir, umuttur. Bütün devrimler o cesaretin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti işte o cesarete, o mücadele ruhuna emanet edilmiştir" dedi.

Bugün ülkemizin siyasi ve ekonomik durumuna bakınca gençlerin umutsuzluğa kapılıp geleceklerini yurtdışında aradıklarını vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı; "İş arıyorsunuz, AŞ arıyorsunuz. En umutsuz zamanlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlayın. Atatürk yıllar öncesinden bugünleri görerek siz gençleri uyardı ve bir vazife verdi. O vazife için muhtaç olduğunuz gücü nerde bulacağınızı da söyledi. Hatırlıyor musunuz, geldikleri gibi giderler demişti. Bugün de gidecek olan siz değilsiniz. Bizler Atatürk'ün devrimlerinin izinde, gençlerimizle omuz omuza bir çift mavi gözün ışığında aydınlık yarınlara yürüyoruz. Gençliğin özgürlük ruhuna, cesaretine, umut ve mücadele gücüne güveniyoruz."

Nilüfer'deki kutlamalar Sattas grubunun konseri ile devam etti. Grup üyeleri seslendirdikleri parçalarla alanı dolduranlara bayram coşkusunu yaşattı. Gecenin ikinci bölümünde de sevilen sanatçı Can Bonomo sahneye çıktı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla gençlerin coşkusunu zirveye taşıdı. - BURSA

Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu
Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Bayram, Yerel, Son Dakika

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