Nilüfer'de su kesintisi

Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerde çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi, Cezaevi Caddesi -Minareliçavuş Caddesi-Meşe Caddesi-Atalay Caddesi ile Mavi Caddesi 8. Sokak arasında kalan bölge ve Balat Mahallesi Cezaevi Cadde ile Barboros Sokak ve bağlı sokaklar arasında kalan bölge ve civarında 24.05.2022 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" - BURSA