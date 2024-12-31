Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan 2025 Yılı Mesajı

Yerel

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 2024 yılının sona ermesiyle yeni yıl mesajı yayımlayarak, 2025 yılının barış, sağlık, refah ve mutluluk dolu geçmesini temenni etti.

Doğan, 2025'in Nizip için daha güzel yarınlar ve yeni hayallerin gerçekleşeceği bir yıl olacağına olan inancını vurguladı.

Doğan, "Geçtiğimiz yıl hep birlikte zorlu bir süreçten geçtik ancak halkımız her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden geldi. 2025 yılı, Nizip için yeni umutların yeşereceği, hayallerin gerçeğe dönüşeceği bir yıl olacak. Belediye olarak, şehrimizin daha güzel bir geleceğe ulaşabilmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni yılın hem Nizip için hem de tüm Türkiye için barış, kardeşlik ve dayanışma yılı olmasını dileyen Başkan Doğan, 2025'de daha güçlü ve daha mutlu bir Nizip için hep birlikte daha büyük adımlar atılacağına olan inancını yineleyerek sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. - GAZİANTEP