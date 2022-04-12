OEDAŞ'tan Ramazan ayı ve bayrama özel "planlı çalışma" düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi

OEDAŞ'tan Ramazan ayı ve bayrama özel "planlı çalışma" düzenlemesi

12.04.2022 13:20
OEDAŞ'tan Ramazan ayı ve bayrama özel "planlı çalışma" düzenlemesi

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Ramazan ayı ve Bayram dolayısıyla altyapı geliştirme ve iyileştirmeleri için planlı elektrik kesintisi saatlerinde düzenleme yaptı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Ramazan ayı ve Bayram dolayısıyla altyapı geliştirme ve iyileştirmeleri için planlı elektrik kesintisi saatlerinde düzenleme yaptı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, Ramazan ayı ve Bayramı dolayısıyla altyapı geliştirme ve iyileştirmeleri için planlı kesinti saatlerinde düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre Ramazan ayı boyunca iftar ile sahur saatleri arasında planlı kesinti yapılmıyor ve zorunlu çalışmalar belirlenen saat aralığında tamamlanıyor. Enerji arzının ve güvenliğinin kesintisiz olarak sürdürüleceği Ramazan Bayramı'nda ise muhtemel arıza ve kesintilere müdahale 5 ildeki 200 arıza bakım onarım ekibi ile en kısa sürede gerçekleştirilecek.

"Bayram boyunca acil ekipler görev başında olacak"

Tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca hiçbir planlı kesinti yapmayacak, enerji güvenliği ve arzını kesintisiz sağlayacak. Bu dönemde yaşanabilecek muhtemel arıza ve plansız kesintilere en kısa sürede müdahale edilmesi için de 5 ilde 200 nöbetçi arıza bakım onarım ekibi görev yapacak.

"ALO 186 ve 186 Mobil ile kesintisiz iletişim"

Bölgelerinde gerçekleşen planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen aboneler her zaman olduğu gibi Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nda da 24 saat hizmet veren ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi güncellemesi yapmaları halinde SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca 186 Mobil uygulaması üzerinden zorunlu olan planlı kesintileri görebilecek ve arıza bildiriminde bulunabilecek. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı Ramazan ayına özel fırsatlar Pasaj'da Ramazan ayına özel fırsatlar Pasaj'da

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OEDAŞ'tan Ramazan ayı ve bayrama özel 'planlı çalışma' düzenlemesi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:45:49. #1.13#
SON DAKİKA: OEDAŞ'tan Ramazan ayı ve bayrama özel "planlı çalışma" düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement