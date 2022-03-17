Öğrenciler "Damlaya damlaya çöl olur" projesini tanıttı - Son Dakika
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Öğrenciler "Damlaya damlaya çöl olur" projesini tanıttı

17.03.2022 11:19
Öğrenciler "Damlaya damlaya çöl olur" projesini tanıttı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, öğretmen ve öğrenciler tarafından hayata geçirilen 'Damlaya Damlaya Çöl Olur' projesi hakkında bilgi aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, öğretmen ve öğrenciler tarafından hayata geçirilen 'Damlaya Damlaya Çöl Olur' projesi hakkında bilgi aldı. Çocukların geleceği için önemli bir proje olduğunu belirten Başkan Kara, hayati önem taşıyan projeyle gururlandığını söyledi.

Proje koordinatörü Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ile proje ortakları Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu, Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu, Karacaoğlan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak ve su kullanımı noktasında bilinçlendirmek amaçlı oluşturulan ve hayata geçirilen "Damlaya damlaya çöl olur" projesi hakkında bilgiler aldı.

Proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Suna Gökşen, "Projeye dahil her okul 10 hane ve bu aileler 10 komşu belirledikten sonra ailelere gerçekleştirilen ziyaretler ve bilgilendirmeler sonucunda su faturalarında proje sayesinde ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Farkındalığı arttırmak adına özel tişört bastırdık ve etkinlikler düzenledik. Proje kapsamının genişletilmesi ve su tasarrufunu minimum düzeye düşürülmesi için yürüttüğümüz projenin destek görmesini istiyoruz" dedi.

Projeye tam destek vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Şehrimizin ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma adına çok güzel bir proje. Hayati önem taşıyan su konusunda başlattığınız bu proje bizleri gururlandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum ki kıymetli çocuklarımızın da bizzat yürüttükleri çok orijinal bir proje. Toplumsal farkındalık adına gerçekleşen proje ciddi oranda karşılık bulacağı inancındayım. Şahsım ve Osmaniye Belediyesi olarak çocuklarımız ve şehrimiz geleceği için projeye tam destek vereceğimizi ve her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, projenin hedefe ulaşacağı inancıyla başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonrası proje yürütücüsü Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu, proje ortakları Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu, Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu, Karacaoğlan Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Kadir Kara, öğrencilere hediye verdi. - OSMANİYE

Öğrenciler Damlaya damlaya çöl olur projesini tanıttı

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İmam Hatip, Kadir Kara, Osmaniye, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler 'Damlaya damlaya çöl olur' projesini tanıttı - Son Dakika


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