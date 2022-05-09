Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

09.05.2022 11:47
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, farklı okullardan öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlanıyor.

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, farklı okullardan öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlanıyor. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur.

Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler içinde yeni öğrenme fırsatları sunuyor. eTwinning projesi yapan bir çok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning'in öğrencilere sağladığı faydalar, "Derse daha fazla motive olma, Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma, Yabancı dilde iletişim kurabilme, Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme, Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma" olarak değerlendiriliyor.

Bu amaçla "Bana Işık Ol", "Çocuk İçin Oyun", "Öğrenceli Eğlence", "Kitaplarla Özgürüz", "Science school", "Sağlıklı Gelecek Seninle Gelecek", "Geri Dönüştür Doğayla Buluştur", "Deneylerle Öğreniyorum Bilimi Keşfediyorum" projelerinde kuruculuk yapan öğretmenlerimiz Nergiz Yoladı, Suat Alkan, Hülya Mete Atik, Zeliha Semerci, Mustafa Bulut ve Çiğdem Aydemir Ayan proje sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle projelerin amacına ulaştığını görmenin, mutluluklarına mutluluk kattığını ifade ettiler.

Projeler kendilerini "Kardeş Projeler" olarak ifade edip bazı öğrenci toplantılarında bir araya geldiler. - ERZURUM

Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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