Öğrenciler İstiklal Marşı'nı Resmetti

Karaman'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını resmetti

KARAMAN - Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını tuvallere resmetti.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümü dolayısıyla görsel sanatlar öğretmeni Gülten Kahraman öncülüğünde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını tuvallere resmetti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Piri Reis Kültür Merkezi'nde sergilenen eserler beğeni topladı.

"İstiklal Marşı'nın her kıtasının resimlerini yaptık"

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülten Kahraman, "12. sınıf görsel sanatlar sınıfı öğrencilerimizle İstiklal Marşı'nın her kıtasının resimlerini yaptık. Milli mücadele ruhuyla yazılan İstiklal Marşımız manevi yönden derin anlamlar içeriyor ve öğrencilerimiz her kıtasında bunları tek tek işlemiş oldu. Yazılı bir metni görsel olarak resimlere baktığımızda tek başına görebiliyoruz" dedi.

Resim sergisini hazırlayan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını resme aktarırken duygulandıklarını söyledi. Program İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla düzenlenen anma programıyla sona erdi.