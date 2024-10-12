Öğrenciler Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

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Öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir grup lise ve üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın cinayetlerini protesto ettiler. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaş da destek verdi. Öğrencileri, Alibeyli Camii önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydan'ına kadar yürüyen grup, burada şarkılar söyleyip slogan atarak, kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler gökyüzüne siyah ve mor balon bıraktı.