Öğrenciler Kaymakam\'dan Ödül Aldı

Tümz Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından ulusal çapta düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli zeka oyunu turnuvalarından biri olan Oyuncu Beyinler Turnuvası'da dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte Kaymakam Adem Kaya tarafından makamında ağırlandı.

Öğrencilere eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve danışman öğretmenler Eren Cankurt, Selçuk Arslan, Rabia Sakallı ve Mustafa Dinçer, Kaymakam Kaya tarafından kabul edildi. Kaya, öğrencilerin bu önemli başarısını takdir ederek kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Zeka oyunları alanında ülke genelinde büyük ilgi gören turnuvada gösterdikleri üstün performansla ilçelerini gururlandıran öğrenciler ve öğretmenleri, Kaymakam Kaya'nın tebrik ve desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK