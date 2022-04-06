Öğrenciler Portekiz yolcusu - Son Dakika
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Öğrenciler Portekiz yolcusu

06.04.2022 11:48
Öğrenciler Portekiz yolcusu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu "Tasarla, Öğret, Oynat" adlı ERASMUS + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi çerçevesinde öğrenciler, Portekiz-Porto'ya gidecek.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu "Tasarla, Öğret, Oynat" adlı ERASMUS + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi çerçevesinde öğrenciler, Portekiz- Porto'ya gidecek.

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu "Tasarla, Öğret, Oynat" adlı Erasmus + Yurtdışı Hareketlilik Projesi başvurusu ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 6'şer öğrenci 1'er öğretmenden oluşan toplamda 12 öğrenci ve 2 öğretmen ile 2019-1-TR01-KA102-063106 Proje Numaralı İki Hareketlilik projesi gerçekleştirecektir. Proje ortağı "Portekiz-

Porto "Meaningful Years, Lda" dır. Proje 30.824,00 Euro hibe tutarında.

Okul Müdürü Latif Konakçı yaptığı açıklamada; "10 Nisan'da başlayacak ilk hareketlilikle birlikte iki öğretmen ve on iki öğrencimizden oluşan ekip, Porto kentinde bulunan "Meaningful Years, Lda" okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek. Proje ile okul öğrenci ve öğretmenlerinin önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile projemizin okulumuza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler projenin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler, gezi öncesi Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'ı ziyaret ettiler. - YOZGAT

Öğrenciler Portekiz yolcusu

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Akdağmadeni, Nene Hatun, Hisarcık, Portekiz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler Portekiz yolcusu - Son Dakika


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