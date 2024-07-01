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Öğrenciler Samsun'u keşfetti

Öğrenciler Samsun\'u keşfetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla "Samsun'u Keşfet, Şehrini Fark Et Projesi" kapsamında Vezirköprü'den gelen 100 öğrenciye şehri gezdirdi.

01.07.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla "Samsun'u Keşfet, Şehrini Fark Et Projesi" kapsamında Vezirköprü'den gelen 100 öğrenciye şehri gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Gençlik Hareketi kapsamında "Samsun'u Keşfet Şehrini Fark Et" projesinin yeni dönem etkinliklerini başlattı. Vezirköprü ilçesinden gelen yaklaşık 100 öğrenci, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Gençlik Hareketi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Samsun'u Keşfet, Şehrini Fark Et Projesi" yaz döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler için keşif deneyimi sunmaya başladı. Projenin ilk ayağı olarak Vezirköprü ilçesinden gelen yaklaşık 100 öğrenci Samsun'un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetmek üzere bir araya geldi. Proje kapsamında Samsun'un tüm ilçelerindeki öğrenciler şehrin değerlerini keşfetme şansı bulacak.

Programın ilk aşamasında öğrenciler, Keşif Kampüsü'nü ziyaret ettikten sonra öğle yemeği eşliğinde Samsun'un muhteşem deniz manzarasında "Samsunum 1 Gemisi" ile unutulmaz bir deniz turuna çıktılar. Sonrasında öğrenciler Samsun'un önemli simgelerinden Tütün İskelesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan Onur Anıtı, Kent Müzesi, Cerrahi El Aletleri Müzesi ve Milli Mücadele'nin sembolü olan Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi gibi yerleri ziyaret ettiler. Her ziyaret noktasında öğrencilere rehberler eşlik ederek, şehrin zengin tarihini ve kültürel mirasını detaylı bir şekilde aktardılar. Program sonunda öğrenciler geldikleri servis araçlarıyla memleketlerine dönerken keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. 30 Ağustos tarihine kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenecek olan gezilerle gençlerin Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeleri ve şehirlerine olan bağlılıklarını artırmaları hedefleniyor.

Başkan Doğan: "Şehrimizin her köşesi keşfedilmeyi bekleyen bir değer"

Gençlerin şehirlerini tanımalarını ve yerel kültürel mirasa sahip çıkmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzun köklü tarihini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla düzenlediğimiz bu gibi projeler gençlerimizin şehrimizin her köşesini birer değer olarak görmelerini ve bu değerleri keşfetmelerini sağlıyoruz. Her bir evladımızın bu eşsiz şehri daha yakından tanıyarak değerlerine olan bağlılığını artırması bizim için son derece önemli. Bu etkinlikler sadece tarihi, doğal mekanları gezmekle kalmıyor aynı zamanda gençlerimizin kişisel gelişimlerine, sosyal becerilerine ve genel kültürlerine büyük katkı sağlıyor. Bu geziler vasıtasıyla yeni arkadaşlıklar kuruluyor, sosyal bağlar güçleniyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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