Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler

04.06.2022 13:34
Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda, eğitim öğretim döneminin son günlerinde yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda, eğitim öğretim döneminin son günlerinde yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanması ardından kız öğrencilerinin barındığı blok da öğrencilerin streslerini atmaları, bahçe işlerinde küçük de olsa görgü ve becerilerini artırma adına yurt idaresi ve çalışanlarca organize edilen faaliyet öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin coğrafi şartları da göz önüne alınarak toprakla buluşan sebze tohumları ve fideler ürün vermeye başladıkları sonbahar aylarında öğrencilerimiz tarafından hasat edilerek yurt yemekhanesinde diğer öğrencilere ikram edilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan hasatla elde edilen ürünlerle yurt mutfağında kız öğrencilerimize geleneksel ev turşusu yapımı uygulamalı olarak gösterilmişti" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı Öğrenciler okulun atıl bahçesini bostana dönüştürüp tarımı öğreniyor Öğrenciler okulun atıl bahçesini bostana dönüştürüp tarımı öğreniyor Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement