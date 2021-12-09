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Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi - Son Dakika

Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi

09.12.2021 13:17
Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane'den yararlanan öğrenciler, Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane'den yararlanan öğrenciler, Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' programının sonunda söz alan öğrenciler, açıldığı günden bu yana kütüphaneden yararlandıklarını belirterek sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kütüphanenin ders çalışma yönünden çok elverişli bir ortama sahip olduğunu dile getiren öğrenciler, "Nezih bir ortamda günün her saati çalışma imkanı sağlayan 7/24 Kütüphaneyi biz öğrencilerin ve araştırmacıların hizmetine sunduğunuz için şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerinin yer aldığı teşekkür plaketini Başkan Yalçın'a takdim etti.

Başkan Yalçın da karşılaştığı sürpriz için öğrencilere teşekkür ederek, "Kütüphanemizi her geldiğimde dolu dolu görüyorum. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Bu da bize ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Burada ders çalışan öğrencileri ve araştırmacıları görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu sürpriz plaket de çok mutlu etti, teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Başkan Yalçın'a kütüphane için teşekkür plaketi - Son Dakika


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