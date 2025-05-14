Öğrencilerden Engellilere Umut Kampanyası - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Engellilere Umut Kampanyası

Osmaniye'de öğrenciler, mavi kapak ve harçlık toplayarak engellilere 19 tekerlekli sandalye bağışladı.

14.05.2025 16:55
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Öğrenciler, düzenledikleri kampanyayla engellilere umut oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de öğrenciler farkındalık oluşturmak için topladıkları mavi kapak ve biriktirdikleri harçlıklarıyla engelli vatandaşlara umut oldu.

Osmaniye Yediocak İlköğretim Okulu 3-E sınıfı öğrencileri, Öğretmenleri Hatice Oğulcan'ın önderliğinde farkındalık oluşturmak için topladıkları mavi kapak ve biriktirdikleri harçlıklarıyla engelli vatandaşlara umut oldu. Sınıfta başlayan kampanya biranda büyüyerek okulun diğer sınıflarına da yayıldı kampanya sonunda öğrenciler topladıkları mavi kapak ve biriktirdikleri harçlıklarıyla 19 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve bir engelli derneğine büro malzemesi alarak teslim etti. Yediocak İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törenle alınan malzemeler engelli derneklerine teslim edildi. Program okul öğrencilerinin ve özel birey öğrencilerinin oluşturmuş olduğu basketbol takımlarının düzenlediği gösteri maçıyla son buldu.

Öğrencilerin yapmış olduğu bu güzel çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten Engelliler Birliği Derneği Başkanı Haydar Aktürk, "Bu sınıfta başlayan bir hikaye var burası Yediocak İlköğretim Okulu 3-E sınıfı Öğretmenleri Hatice Oğulcan vasıtasıyla bu sınıftan başlayarak. Engelliler için ne yapabiliriz konusunda bir beyin jimnastiği yapmışlar. Daha sonra Hatice hocam bizi aradı mavi kapak kampanyası devam ediyor mu diye mavi kapakla başladı daha sonra bu sınıfta çocuklar harçlıklarını toplayarak engellilere yardımcı olmak istediler. Bu sınıftan okulun diğer sınıflarına ve tüm okula yayılan bir yardım kampanyası oldu. Bugün onların aldığı 19 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve bir derneğimize 20 sandalye ve bir masa olmak üzere bir yardım kampanyasını başardılar. Hem Osmaniye'de hem Türkiye'de örnek bir davranış sergilediler. Başta öğretmenleri Hatice Oğulcan'a, okul yönetimine ve çocuklara tek tek teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Öğretmenlerinin desteğiyle böyle bir kampanyaya başladıklarını evlerinde mavi kapak ve harçlıklarını biriktirdiklerini söyleyen öğrenciler kampanya birden büyüdü bizde bu kampanyaya destek olduğumuz için mutluyuz dediler.

Kaynak: İHA

Engelliler, Osmaniye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Engellilere Umut Kampanyası - Son Dakika

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