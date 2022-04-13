Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

13.04.2022 00:58
Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda" projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı.

Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda" projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Okullarımız İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında "Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda" adıyla geliştirdikleri proje ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında kumanya yardımında bulundu.

Farklı boyutlarda 40'ın üzerinde koli dağıtıldı

Okul yönetimi, öğretmen ve velilerin sağladığı desteklerle beraber öğrenciler yerel marketlerden aldıkları bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemeleriyle yardım kolilerini kendileri hazırladı. Aile nüfusunun yoğunluğuna göre içeriği değişen 40'ın üzerindeki yardım kolileri paketlendikten sonra ailelerin evlerine teslim edilmeye başlandı.

"Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda" diyerek yola çıktıklarını ifade eden 7. sınıf öğrencisi Emine Nur Keskin, "Öğretmenlerimizin de desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Ramazan paketleri hazırladık. Dileyen imkanı olduğu kadar gıda ürünü desteğinde, dileyen de maddi yardımda bulundu. Böylece ihtiyaç sahiplerimizin sofrasına Ramazan bereketini taşımış olduk. Okul olarak Ramazan vesilesiyle insana değer verme, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik gibi birçok ahlaki değeri her birimiz tekrar hatırlamış olduk" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının, tüm İslam aleminde olduğu gibi Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu'na da tüm bereketiyle geldiğini söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Kasapoğlu, "Okulumuzda paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik noktasında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dünyevileşen dünyada unuttuğumuz bazı değerlerimizi tekrar hatırlamış olduk. Bizler yardımlaşma projemizle birçok ihtiyaç sahibi ailemizin gönüllerine Ramazan vesilesiyle akmış olduk" ifadelerini kullandı.

Yardımlaşmada yarıştılar

Öğrencilerin büyük girişimi, öğretmen ve velilerin de destekleriyle gerçekleştirilen projede asıl amacın yardımlaşarak genç neslin maneviyatını yükseltmek olduğunun altını çizen Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt, "Gelen erzak yardımlarındaki düzeni sağlamak gayesiyle sınıflarımıza gıda ürünlerinden belli hedefler verildi. İsteyenlerin hedefteki gıda ürünü yardımını, isteyenlerin de nakdi olarak yardım yapabileceği, sınıflara kısa bir sürede duyuruldu. Proje sonunda gelen yardımlarla şuan için 40'ın üzerinde gıda kolisi hazırlandı. Ramazan boyunca halen yardımlar gelmektedir. Yardımlar geldikçe de hem ramazan boyunca hem de sonrasında daha fazla ihtiyaç sahibi hanelere ulaşmaya devam edilecektir. Böylece öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin maddi, manevi desteğiyle, elbirliğiyle yardımlarımız yapılmış oldu. Bu projede öğrencilerimiz yardımlaşmada birbirleriyle yarıştılar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni belli oldu Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak

İmam Hatip, Öğretmen, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement